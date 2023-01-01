Wink
Рассвет
Актёры и съёмочная группа фильма «Рассвет»

Актёры и съёмочная группа фильма «Рассвет»

Режиссёры

Франческо Мазелли

Francesco Maselli
Режиссёр

Актёры

Настасья Кински

Nastassja Kinski
АктрисаKarin
Массимо Даппорто

Massimo Dapporto
АктёрMassimo

Сценаристы

Франческо Мазелли

Francesco Maselli
Сценарист

Продюсеры

Джузеппе Джованнини

Giuseppe Giovannini
Продюсер

Художники

Марко Дентичи

Marco Dentici
Художник
Лия Франческа Морандини

Lia Francesca Morandini
Художница

Монтажёры

Карла Симончелли

Carla Simoncelli
Монтажёр

Композиторы

Джованна Марини

Giovanna Marini
Композитор