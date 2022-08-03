Рассвет мертвецов (фильм, 1978) смотреть онлайн

Кошмар продолжается. Убежав от ужаса мертвых на вертолете, четверо путешественников вынуждены приземлиться на крышу торгового центра. Там они находят пищу, приют и неприятности — многоэтажный магазин сверху донизу забит глупыми ходячими трупами. Развлекаясь отстрелом мертвецов, люди и не подозревают, что всего через несколько часов один из них станет тем, кого они так легко убивают — плотоядным зомби, а чуть позже в магазин нагрянет банда отморозков, не делающая различия между живым и мертвым, единственным желанием которых является жажда наживы и насилия.

