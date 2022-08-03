Рассвет мертвецов (фильм, 1978) смотреть онлайн
7.41978, Dawn of the Dead
Ужасы, Триллер114 мин18+
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О фильме
Кошмар продолжается. Убежав от ужаса мертвых на вертолете, четверо путешественников вынуждены приземлиться на крышу торгового центра. Там они находят пищу, приют и неприятности — многоэтажный магазин сверху донизу забит глупыми ходячими трупами. Развлекаясь отстрелом мертвецов, люди и не подозревают, что всего через несколько часов один из них станет тем, кого они так легко убивают — плотоядным зомби, а чуть позже в магазин нагрянет банда отморозков, не делающая различия между живым и мертвым, единственным желанием которых является жажда наживы и насилия.
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.8 IMDb
- ДАРежиссёр
Джордж
А. Ромеро
- ДЭАктёр
Дэвид
Эмджи
- КФАктёр
Кен
Фори
- СХАктёр
Скотт
Х. Рейнигер
- ГРАктриса
Гэйлен
Росс
- ДКАктёр
Дэвид
Кроуфорд
- ДЕАктёр
Дэвид
Ерли
- РФАктёр
Ричард
Франс
- ХСАктёр
Ховард
Смит
- ДДАктёр
Дэниэл
Дитрих
- ФБАктёр
Фред
Бэйкер
- ДАСценарист
Джордж
А. Ромеро
- РППродюсер
Ричард
П. Рубинштейн
- КАПродюсер
Клаудио
Ардженто
- Продюсер
Дарио
Ардженто
- БЛХудожница
Барбара
Лифшер
- ДАМонтажёр
Джордж
А. Ромеро
- Монтажёр
Дарио
Ардженто
- МГОператор
Майкл
Горник
- Композитор
Дарио
Ардженто
- GКомпозитор
Goblin
- АМКомпозитор
Агостино
Маранголо
- ММКомпозитор
Массимо
Моранте