Рассвет мертвецов
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Рассвет мертвецов

Рассвет мертвецов (фильм, 1978) смотреть онлайн

7.41978, Dawn of the Dead
Ужасы, Триллер114 мин18+

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О фильме

Кошмар продолжается. Убежав от ужаса мертвых на вертолете, четверо путешественников вынуждены приземлиться на крышу торгового центра. Там они находят пищу, приют и неприятности — многоэтажный магазин сверху донизу забит глупыми ходячими трупами. Развлекаясь отстрелом мертвецов, люди и не подозревают, что всего через несколько часов один из них станет тем, кого они так легко убивают — плотоядным зомби, а чуть позже в магазин нагрянет банда отморозков, не делающая различия между живым и мертвым, единственным желанием которых является жажда наживы и насилия.

Страна
США, Италия
Жанр
Ужасы, Триллер
Качество
Full HD
Время
114 мин / 01:54

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Рассвет мертвецов»