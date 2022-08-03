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Рассказ

Рассказ (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, The Tale
Триллер, Биография109 мин18+

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О фильме

Кинодокументалист Дженнифер получает тревожный звонок от матери, шокированной школьным сочинением, которое дочь написала еще в 13 лет про связь со своим тренером. Анализируя приукрашенные события детства, Джен понимает, что была жертвой насилия.

Страна
США, Германия
Жанр
Драма, Детектив, Биография, Триллер
Качество
SD
Время
109 мин / 01:49

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Рассказ»