Рассказ (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, The Tale
Триллер, Биография109 мин18+
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О фильме
Кинодокументалист Дженнифер получает тревожный звонок от матери, шокированной школьным сочинением, которое дочь написала еще в 13 лет про связь со своим тренером. Анализируя приукрашенные события детства, Джен понимает, что была жертвой насилия.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
7.2 IMDb
- ДФРежиссёр
Дженнифер
Фокс
- ЛДАктриса
Лора
Дерн
- Актриса
Изабель
Нелисс
- ДРАктёр
Джейсон
Риттер
- ЭДАктриса
Элизабет
Дебики
- Актриса
Эллен
Бёрстин
- Актёр
Коммон
- ДСАктриса
Джессика
Сара Флаум
- ЛААктриса
Лаура
Аллен
- ДЭАктриса
Джули
Эриксон
- ДФСценарист
Дженнифер
Фокс
- СБПродюсер
Сол
Бонди
- ДФПродюсер
Дженнифер
Фокс
- ЛИПродюсер
Лоуренс
Ингли
- МЛПродюсер
Минетт
Луи
- КДХудожница
Келли
Д. Миллс
- АФМонтажёр
Анна
Фабини
- ДЛОператор
Дени
Ленуар
- АСОператор
Айвен
Страсберг