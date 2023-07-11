8.21970, Le distrait
Комедия79 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
Рассеянный (фильм, 1970) смотреть онлайн
О фильме
Пьер по рекомендации матери нанят ведущим менеджером в крупное рекламное агентство «Жерико». Его голова постоянно занята бредовыми рекламными идеями.
Он предлагает новый взгляд на работу с покупателем и ставит рекламный бизнес фирмы с ног на голову, но, тем не менее, проекты приносят хорошую прибыль.
К сожалению, парень ужасно рассеян, и из-за этого с ним происходят постоянные курьезы, добавляющие немало хлопот его шефу, но босс готов терпеть, ведь он влюблен в мамашу «героя»...
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.2 IMDb
- Режиссёр
Пьер
Ришар
- Актёр
Пьер
Ришар
- МБАктриса
Мари-Кристин
Барро
- ББАктёр
Бернар
Блие
- МПАктриса
Мария
Паком
- КСАктриса
Катрин
Сами
- МЛАктриса
Мишлин
Люссьони
- ППАктёр
Поль
Пребуа
- ЦШАктриса
Цилла
Шелтон
- РДАктёр
Робер
Дальбан
- ФМАктёр
Франсуа
Мэтр
- АРСценарист
Андре
Рюллан
- Сценарист
Пьер
Ришар
- АППродюсер
Ален
Пуаре
- ИРПродюсер
Ив
Робер
- МЙМонтажёр
Мари-Жозеф
Йойотт
- ВККомпозитор
Владимир
Косма