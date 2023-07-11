Рассеянный
Wink
Фильмы
Рассеянный
8.21970, Le distrait
Комедия79 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Рассеянный (фильм, 1970) смотреть онлайн

О фильме

Пьер по рекомендации матери нанят ведущим менеджером в крупное рекламное агентство «Жерико». Его голова постоянно занята бредовыми рекламными идеями.

Он предлагает новый взгляд на работу с покупателем и ставит рекламный бизнес фирмы с ног на голову, но, тем не менее, проекты приносят хорошую прибыль.

К сожалению, парень ужасно рассеян, и из-за этого с ним происходят постоянные курьезы, добавляющие немало хлопот его шефу, но босс готов терпеть, ведь он влюблен в мамашу «героя»...

Страна
Франция
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
79 мин / 01:19

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.2 IMDb