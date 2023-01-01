Рассекая волны (фильм, 1996) смотреть онлайн
1996, Breaking the Waves
Драмы152 мин18+
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Сюжет
Бог дает каждому что-то, чтобы он стал лучше. Молодая девушка Бесс из отдаленной общины на северо-западе Шотландии влюбилась в хорошего парня - Яна, работающего на буровой установке в море. Несмотря на противостояние родственников, они женятся. Бесс просит Бога, чтобы Ян всегда был рядом с ней, �и Ян возвращается к ней искалеченным после несчастного случая на буровой. Что может сделать молодая женщина, чтобы ее любимый остался жив? На какую жертву может пойти?
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Информация
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.8 IMDb
- Режиссёр
Ларс
фон Триер
- Актриса
Эмили
Уотсон
- Актёр
Стеллан
Скарсгард
- ККАктриса
Кэтрин
Картлидж
- ЖБАктёр
Жан-Марк
Барр
- Актёр
Эдриан
Роулинз
- ДХАктёр
Джонатан
Хэкетт
- СВАктриса
Сандра
Воу
- УКАктёр
Удо
Кир
- МГАктёр
Миккель
Гауп
- РРАктёр
Рёеф
Рагас
- Сценарист
Ларс
фон Триер
- ДПСценарист
Дэвид
Пири
- ПОПродюсер
Петер
Ольбек Йенсен
- ВВПродюсер
Вибеке
Винделов
- АХПродюсер
Аксель
Хельгеланд
- МРХудожница
Манон
Расмуссен
- АРМонтажёр
Андерс
Рефн
- РМОператор
Робби
Мюллер