Расплата за все (фильм, 2002) смотреть онлайн
7.92002, Company
Боевики, Триллеры144 мин12+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
Он прошел со своим боссом нелегкий путь от главаря маленькой банды до одного из руководителей крупнейшей криминальной группировки. Неоднократно спасал ему жизнь и выручал из беды. Но стоило ему всего лишь один раз настоять на своем, как это вылилось в кровавую бойню на улицах страны...
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Информация
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
8.0 IMDb
- РГРежиссёр
Рам
Гопал Варма
- АДАктёр
Аджай
Девган
- МАктёр
Моханлал
- МКАктриса
Маниша
Коирала
- СБАктриса
Сима
Бисвас
- ВОАктёр
Вивек
Оберой
- АМАктриса
Антара
Мали
- АХАктёр
Акаш
Хурана
- МДАктёр
Мадан
Джоши
- БДАктёр
Бхарат
Дабхолкар
- ГЯАктёр
Ганеш
Ядав
- ДССценарист
Джайдип
Сахни
- БКПродюсер
Бони
Капур
- РГПродюсер
Рам
Гопал Варма
- СШПродюсер
Сом
Шехар
- ММХудожник
Маниш
Малхотра
- ЧАМонтажёр
Чандан
Арора
- ХЧОператор
Хемант
Чатурведи