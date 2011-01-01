Расплата (фильм, 2011) смотреть онлайн

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Криминальный боевик «Расплата» онлайн и в хорошем качестве порадует всех любителей гангстерского кино, а также поклонников рэпера 50 Cent, который исполнил в картине Джейсона Хьюита одну из ролей.



По законам мафии, человек, желающий стать членом банды, должен заслужить это право, пролив чью-то кровь. Если же преступник решает покинуть группировку, живым он из бизнеса не уйдет. Молодой наркоторговец Дэвид Сэвион (Райан Доноху) осмеливается нарушить это правило и выходит из дела с целью жениться и стать добропорядочным гражданином. Незадолго до свадебной церемонии бывшие «братки» убивают парня. Продажная полиция быстро закрывает расследование, и тогда родной брат погибшего – бывший помощник шерифа Майкл Сэвион (Люк Госс) – решает внедриться в наркобанду и убить ее главаря Артуро (Вел Килмер). Герой делает татуировки, осваивает жаргон и довольно быстро заслуживает мафиозный авторитет. Однако внезапно на его жизненном пути возникает роковая красотка-преступница Анна (АннаЛинн МакКорд), и их роман ставит под угрозу планы Майкла. Удастся ли герою отомстить за брата, и не заиграется ли он в крутого гангстера, вы узнаете, посмотрев фильм «Расплата» онлайн и совершенно бесплатно.



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