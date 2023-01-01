Расхитители гробниц. Страж императора
Wink
Фильмы
Расхитители гробниц. Страж императора
7.72023, Xian wang chong gu
Приключения, Фэнтези88 мин18+

Расхитители гробниц. Страж императора (фильм, 2023) смотреть онлайн

О фильме

Искатель Ху Байи и его товарищи пытаются найти заветный артефакт, способный излечить их от проклятия. Однако древняя гробница приносит им только новые испытания. Фильм «Расхитители гробниц. Страж императора» — захватывающее приключение по знаменитой серии книг «Свеча в гробнице».

Когда у Ху Байи с друзьями, промышляющими поиском артефактов, на плече появляется зловещий знак в виде красного глаза, они понимают, что время на исходе. В их телах поселилось страшное проклятие, грозящее скорой смертью. Чтобы избавиться от него, Ху Байи в сопровождении трех друзей отправляется в далекую гробницу в поисках жемчужины Му Чена, хранящей в себе секрет исцеления.
Это не последнее приключение, полное опасностей и легендарных существ, которое предстоит герою.

Что принесет для него и его друзей очередное путешествие, расскажет фэнтези «Расхитители гробниц. Страж императора» 2023 года, смотреть онлайн который можно на Wink.

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Страна
Китай
Жанр
Приключения, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
6.3 IMDb