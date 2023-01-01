Расхитители гробниц. Страж императора (фильм, 2023) смотреть онлайн

Искатель Ху Байи и его товарищи пытаются найти заветный артефакт, способный излечить их от проклятия. Однако древняя гробница приносит им только новые испытания. Фильм «Расхитители гробниц. �Страж императора» — захватывающее приключение по знаменитой серии книг «Свеча в гробнице».



Когда у Ху Байи с друзьями, промышляющими поиском артефактов, на плече появляется зловещий знак в виде красного глаза, они понимают, что время на исходе. В их телах поселилось страшное проклятие, грозящее скорой смертью. Чтобы избавиться от него, Ху Байи в сопровождении трех друзей отправляется в далекую гробницу в поисках жемчужины Му Чена, хранящей в себе секрет исцеления.

Это не последнее приключение, полное опасностей и легендарных существ, которое предстоит герою.



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