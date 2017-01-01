Rammstein - Paris (фильм, 2017) смотреть онлайн
9.42017, Rammstein - Paris
Концерты120 мин18+
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Сюжет
Два аншлаговых концерта Раммов на исторической арене Берси в Париже, снятые на 20 камер, - умопомрачительное сценическое действо, огнеметы, гипнотическое световое шоу и 22 высокооктановых хита за всю карьеру группы! Больше зрелищных концертов - на канале iConcerts HD на кнопке 948
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