Рами Юссеф (фильм, 2019) смотреть онлайн

«Мистер Робот», шоу Стивена Кольбера, работа с Гасом Ван Сентом, собственный сериал на Hulu — послужной список актера и стендап-комика Рами Юссефа впечатляет. Вместе с каналом HBO он вписывает туда еще одну победу — выступление в Чикагском культурном центре. В своем первом самостоятельном стендап-шоу Рами откровенно рассказывает об отношениях с религией, блестяще шутит про чувства и секс, а также не чурается политических тем. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.



Рами Юссеф смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.