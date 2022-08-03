Рамбл Стрип (фильм, 2019) смотреть онлайн

Постапокалипсис. Люди уже успели колонизировать другие планеты, спасаясь с разрушенной Земли, и вернуться обратно, когда стало известно, что она вновь стала пригодной для жизни. Правда вот власть там захватил тоталитарный лидер, и теперь земляне подчиняются его диктату. У главного героя с тираном личные счеты, ведь злодей захватил его любимую женщину.

