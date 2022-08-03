Рамбл Стрип
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Рамбл Стрип

Рамбл Стрип (фильм, 2019) смотреть онлайн

4.92019, Rumble Strip
Приключения79 мин18+

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О фильме

Постапокалипсис. Люди уже успели колонизировать другие планеты, спасаясь с разрушенной Земли, и вернуться обратно, когда стало известно, что она вновь стала пригодной для жизни. Правда вот власть там захватил тоталитарный лидер, и теперь земляне подчиняются его диктату. У главного героя с тираном личные счеты, ведь злодей захватил его любимую женщину.

Страна
США
Жанр
Приключения
Качество
Full HD, SD
Время
79 мин / 01:19

Рейтинг

3.7 IMDb