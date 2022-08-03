Рамбл Стрип (фильм, 2019) смотреть онлайн
4.92019, Rumble Strip
Приключения79 мин18+
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О фильме
Постапокалипсис. Люди уже успели колонизировать другие планеты, спасаясь с разрушенной Земли, и вернуться обратно, когда стало известно, что она вновь стала пригодной для жизни. Правда вот власть там захватил тоталитарный лидер, и теперь земляне подчиняются его диктату. У главного героя с тираном личные счеты, ведь злодей захватил его любимую женщину.
СтранаСША
ЖанрПриключения
КачествоFull HD, SD
Время79 мин / 01:19
Рейтинг
3.7 IMDb
- ДЛРежиссёр
Джек
Литман
- ДЛАктёр
Джек
Литман
- АХАктриса
Анна
Хайа
- МААктёр
Марк
Адэйр-Риос
- РААктёр
Ричард
Азурдиа
- ДБАктёр
Джон
Бейдер
- ДКАктёр
Джонатан
Кехилл
- ДМАктёр
Дж.
Марвин Кэмпбелл
- ДЛСценарист
Джек
Литман
- ГЛПродюсер
Грегори
Литман
- РХХудожник
Ричард
Хенч
- КТМонтажёр
Куинн
Томас Хеллерман
- ГЛМонтажёр
Грегори
Литман
- КТОператор
Куинн
Томас Хеллерман
- ДЛКомпозитор
Джек
Литман