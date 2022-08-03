Рам и Лакхан
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Рам и Лакхан

Рам и Лакхан (фильм, 1989) смотреть онлайн

9.21989, Ram Lakhan
Мюзикл, Мелодрама163 мин18+

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О фильме

Вероломное убийство и клятва отмщения! Будни полицейского инспектора и веселая светская жизнь! Гнусные аферы воротил и дельцов наркомафии, любовные интриги! Ловкие сети стражей правопорядка и опасные бандитские игры!

Страна
Индия
Жанр
Комедия, Мюзикл, Боевик, Драма, Мелодрама
Время
163 мин / 02:43

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Рам и Лакхан»