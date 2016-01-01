Рафаль: Совершенно секретный истребитель (фильм, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

За 43 миллиарда евро и 30 лет исследований Rafale — сверхсложный французский истребитель — способен выполнять несколько задач одновременно, приземляться на авианосцы и обнаруживать врагов без использования радара. Фильм рассказывает об инженерах, создавших этот мощный самолет, о пилотах, которые ежедневно используют его в своих военных операциях, и о том, почему Rafale — один из лучших истребителей в мире.



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