Queen - Live at Wembley Stadium (фильм, 1986) смотреть онлайн

Сюжет

«Концерты на стадионе «Уэмбли» 1986 года — вершина наших выступлений», — говорит Брайан Мэй, — «Как группа мы были на высоте, к тому же Фредди отточил феноменальный способ общения с публикой на стадионе. Мы вернулись в наш родной Лондон и отыграли два концерта, билеты на которые раскупались заранее, — для нас это было очень, очень важно. Никто из нас не осознавал, что мы играем вместе почти в последний раз...». The Magic Show стал самым грандиозным концертом Queen. В рамках легендарного тура было продано более 100 миллионов билетов по всему миру. Это поистине замечательный тур, который подводит итог всего творчества группы в одном выступлении! 12 июля, в субботу, стадион «Уэмбли» стал свидетелем события, которое вошло в историю.



Queen - Live at Wembley Stadium смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.