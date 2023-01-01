Queen - Live At The Rainbow '74 (фильм, 1997) смотреть онлайн

Сюжет

концертный альбом британской рок-группы Queen, вышедший в 2014 году. Доступен в форматах двойного CD, двойного винила, DVD, Blu-Ray.



Однодисковое издание и видео содержат запись концертов, прошедших в Rainbow Theatre 19 и 20 ноября 1974 года во время Sheer Heart Attack Tour. В двойной CD и винил также вошёл ко�нцерт, сыгранный 31 марта в рамках Queen II Tour. DVD и Blu-Ray дополнительно содержат четыре бонус-трека из ранних концертов Queen II Tour.



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