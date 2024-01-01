Пыль небесная (фильм, 2024) смотреть онлайн
Сюжет
Немая девушка и ее брат бросают вызов устоявшейся системе христианской общины, создав собственный молитвенный дом. Светлая история о духовном призвании.
Фермер и его сестра живут в сельской мес�тности на территории христианской общины. По неизвестной причине девушка не может говорить, но брат уверен, что у нее есть особый дар, посланный самим Богом. Постепенно фермер утрачивает доверие к местной церкви, раз за разом пропуская служения. Однажды во время обхода домов сестра натыкается на заброшенное здание и видит в этом знак свыше. Они с братом организуют молитвенный дом, свободный от влияния большой церкви. Вскоре сюда начинают стекаться паломники, и руководство общины, до этого позволявшее брату и сестре проводить богослужения, перестает относиться к происходящему так лояльно.
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Информация
Рейтинг
- МКРежиссёр
Михаил
Курелов
- АКАктриса
Алина
Караченцева
- МБАктёр
Михаил
Белоножко
- ЛНАктрис�а
Людмила
Ничик
- АКАктриса
Алина
Копанская
- ВВАктёр
Виктор
Воронков
- АЮАктёр
Александр
Юниченко
- РМАктёр
Роман
Медведев
- ВААктёр
Владислав
Архипов
- КААктриса
Кристина
Аврамова
- МААктриса
Мария
Астахова
- МКСценарист
Михаил
Курелов
- МКПродюсер
Михаил
Курелов
- ГПАктёр дубляжа
Глеб
Петров
- АПАктриса дубляжа
Анастасия
Портная
- ДЛАктёр дубляжа
Дмитрий
Лунёв
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- АМАктёр дубляжа
Артем
Маликов
- МКМонтажёр
Михаил
Курелов
- АИМонтажёр
Александр
Ишмуратов
- МКОператор
Михаил
Курелов
- ККОператор
Кристина
Курелова
- ВВОператор
Виктор
Воронков
- АИКомпозитор
Александр
Ишмуратов