Пыль небесная (фильм, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

Немая девушка и ее брат бросают вызов устоявшейся системе христианской общины, создав собственный молитвенный дом. Светлая история о духовном призвании.



Фермер и его сестра живут в сельской мес�тности на территории христианской общины. По неизвестной причине девушка не может говорить, но брат уверен, что у нее есть особый дар, посланный самим Богом. Постепенно фермер утрачивает доверие к местной церкви, раз за разом пропуская служения. Однажды во время обхода домов сестра натыкается на заброшенное здание и видит в этом знак свыше. Они с братом организуют молитвенный дом, свободный от влияния большой церкви. Вскоре сюда начинают стекаться паломники, и руководство общины, до этого позволявшее брату и сестре проводить богослужения, перестает относиться к происходящему так лояльно.



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