Пять галактик (фильм, 2020) смотреть онлайн

Альманах из пяти научно-фантастических короткометражек об актуальных проблемах современности. Сможет ли мужчина пережить свой 40-й день рождения в мире, где людей его возраста убивают, чтобы справиться с перенаселением? Выдержит ли женщина расставание с близкими, когда у нее впереди полет, о котором она не может рассказывать? На что готовы пойти люди, чтобы выжить на Земле, превратившейся в выжженную Солнцем пустыню? Сумеет ли ученый отправить важное послание в прошлое, пока его не остановят коллеги? Поймает ли охотник за головами серийного убийцу? Все это вы узнаете, посмотрев фильм «Пять галактик» онлайн на Wink.

