Пять галактик (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
Альманах из пяти научно-фантастических короткометражек об актуальных проблемах современности. Сможет ли мужчина пережить свой 40-й день рождения в мире, где людей его возраста убивают, чтобы справиться с перенаселением? Выдержит ли женщина расставание с близкими, когда у нее впереди полет, о котором она не может рассказывать? На что готовы пойти люди, чтобы выжить на Земле, превратившейся в выжженную Солнцем пустыню? Сумеет ли ученый отправить важное послание в прошлое, пока его не остановят коллеги? Поймает ли охотник за головами серийного убийцу? Все это вы узнаете, посмотрев фильм «Пять галактик» онлайн на Wink.
СтранаСША, Германия
ЖанрФантастика, Боевик, Драма
КачествоFull HD
Время79 мин / 01:19
Рейтинг
3.6 IMDb