Путешествие в царство Берендея (фильм, 2013) смотреть онлайн

Игровой фильм «Путешествие в царство Берендея», диплом «За воплощение темы любви к природе». «Туйвеж» - это финно-угорский кинофестиваль, в котором принимают участие, как профессионалы, так и любители. «Туйвеж» проходил в Коми с 8 по 13 сентября 2013 года.



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