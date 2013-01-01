Путешествие по Тебердинскому заповеднику (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Незабываемая экспедиция в один из самых красивых заповедников России, расположенный в Карачаево-Черкесии. Документальный фильм, наполненный живописными кадрами дикой природы.



В горах Северного Кавказа, раскинувшихся на территории Карачаево-Черкесской республики, наход�ится Тебердинский биосферный заповедник. Свое название он получил в честь реки Теберда и выделяется впечатляющим многообразием природных условий, флоры и фауны. Почти каждое ущелье или склон заповедника — со своим микроклиматом. Здесь можно найти более 30 нарзанных источников, 70 рек, текущих от ледников, и 100 водопадов. Местные хвойные леса борются с болезнетворными бактериями, а высоко в горах скрыты труднодоступные озера, до которых не так просто добраться.



Фильм «Путешествие по Тебердинскому заповеднику» 2013 года, который можно смотреть онлайн на Wink, поможет побывать в этих удивительных местах, не выходя из дома.



Путешествие по Тебердинскому заповеднику смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.