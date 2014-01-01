Путешествие на каяке по Авачинской бухте
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Путешествие на каяке по Авачинской бухте

Путешествие на каяке по Авачинской бухте (фильм, 2014) смотреть онлайн

9.02014, Путешествие на каяке по Авачинской бухте
Документальный23 мин12+
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О фильме

Документальный фильм о том, как плавание на каяке может помочь оценить культуру Камчатского края.

На полуострове Камчатка можно увидеть одни из самых живописных пейзажей России. Один из самых важных элементов местной культуры — мастерство управления каяком. На этих своеобразных лодках здесь плавали с древности, собирая их из ветвей деревьев и костей морских животных. Сейчас поездки на каяках — популярное развлечение среди туристов. Команда фильма решила показать, как оно устроено и чем привлекает такое большое количество людей.

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Страна
Россия
Жанр
Документальный
Качество
Full HD
Время
23 мин / 00:23

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