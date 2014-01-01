Путешествие на каяке по Авачинской бухте (фильм, 2014) смотреть онлайн

Документальный фильм о том, как плавание на каяке может помочь оценить культуру Камчатского края.



На полуострове Камчатка можно увидеть одни из самых живописных пейзажей России. Один из самых важных элементов местной культуры — мастерство управления каяком. На этих своеобразных лодках здесь плавали с древности, собирая их из ветвей деревьев и костей морских животных. Сейчас поездки на каяках — популярное развлечение среди туристов. Команда фильма решила показать, как оно устроено и чем привлекает такое большое количество людей.



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