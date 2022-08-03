Путешествие Гулливера (фильм, 1939) смотреть онлайн бесплатно

Путешествие Гулливера
В результате кораблекрушения судовой врач попадает в страну лилипутов, где оказывается вовлеченным в многолетнюю войну с другим государством. Настоящий шедевр довоенной анимации представляет собой экранизацию классического произведения Джонатана Свифта, в котором автор мастерски иронизирует над человеческими слабостями и пороками.

Однажды корабль, на котором плывет доктор Лемюэль Гулливер со своей командой, разбивается о скалы у побережья страны Лилипутия. Крохотные местные жители берут «великана» в плен, в котором чужак погружается в их удивительную культуру и обычаи. Тем временем соседнее государство Блефуску нападает на Лилипутию, и только Гулливер способен прекратить многолетнюю вражду и спасти жителей обеих стран.

Подписывайтесь, чтобы не пропустить полнометражный анимационный фильм, нарисованный вручную более 700 художниками. «Путешествие Гулливера» — мультфильм 1939 смотреть онлайн на русском языке можно прямо сейчас на нашем видеосервисе!

США
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Драма, Фэнтези
SD
76 мин / 01:16

7.4 КиноПоиск
6.6 IMDb

