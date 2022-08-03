Путешествие Гулливера (фильм, 1939) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
В результате кораблекрушения судовой врач попадает в страну лилипутов, где оказывается вовлеченным в многолетнюю войну с другим государством. Настоящий шедевр довоенной анимации представляет собой экранизацию классического произведения Джонатана Свифта, в котором автор мастерски иронизирует над человеческими слабостями и пороками.
Однажды корабль, на котором плывет доктор Лемюэль Гулливер со своей командой, разбивается о скалы у побережья страны Лилипутия. Крохотные местные жители берут «великана» в плен, в котором чужак погружается в их удивительную культуру и обычаи. Тем временем соседнее государство Блефуску нападает на Лилипутию, и только Гулливер способен прекратить многолетнюю вражду и спасти жителей обеих стран.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Драма, Фэнтези
КачествоSD
Время76 мин / 01:16
Рейтинг
- ДФРежиссёр
Дэйв
Фляйшер
- РКРежиссёр
Роланд
Крэндолл
- СПАктёр
Сэм
Паркер
- ПКАктёр
Пинто
Колвиг
- ДМАктёр
Джек
Мерсер
- ТПАктёр
Тед
Пирс
- ДДАктриса
Джессика
Драгонетте
- ЛРАктёр
Лэнни
Росс
- КХАктёр
Кэл
Ховард
- ДОАктёр
Джозеф
Ориоло
- МСАктёр
Макс
Смит
- ЛУАктриса
Ливония
Уоррен
- КХСценарист
Кэл
Ховард
- ТПСценарист
Тед
Пирс
- МФПродюсер
Макс
Флейшер
- ФЯАктёр дубляжа
Феликс
Яворский
- ОГАктёр дубляжа
Олег
Голубицкий
- ВФАктёр дубляжа
Виктор
Файнлейб
- ЯБАктёр дубляжа
Яков
Беленький
- НГАктёр дубляжа
Николай
Граббе
- ВЯКомпозитор
Виктор
Янг