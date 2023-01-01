Путь Карлито (фильм, 1993) смотреть онлайн
1993, Путь Карлито
Боевики138 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
70-е годы. Крупный наркоделец Карлито Бриганте вышел из тюрьмы, где отбыл пять лет. Теперь возвращаясь в испанский квартал Нью-Йорка к любимой женщине, он хочет все бросить и начать честную жизнь. Однако криминальное прошлое и просьба близкого друга, адвоката Клейнфилда, ввязавшегося в опасную авантюру, неудержимо тянут Карлито в пучину гибели…
Путь Карлито смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.