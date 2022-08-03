Пустынные приключения
Wink
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Пустынные приключения
5.82019, Burying Yasmeen
Комедия70 мин18+

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Пустынные приключения (фильм, 2019) смотреть онлайн

О фильме

Узнав о смерти любимой жены, которая сбежала от него несколько лет назад, наивный и слабохарактерный Джейсон решает отправиться в Солт-Лейк-Сити на еe похороны и вернуть ей обручальное кольцо как символ вечной любви. Его близкий друг и сосед Майк вызывается поехать вместе с ним, чтобы сбежать от беременной девушки. Однако, друзья ещe не знают, что путешествие обернeтся совсем не так, как они ожидали.

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
Full HD, SD
Время
70 мин / 01:10

Рейтинг

5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Пустынные приключения»