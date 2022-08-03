Пустынные приключения (фильм, 2019) смотреть онлайн

Узнав о смерти любимой жены, которая сбежала от него несколько лет назад, наивный и слабохарактерный Джейсон решает отправиться в Солт-Лейк-Сити на еe похороны и вернуть ей обручальное кольцо как символ вечной любви. Его близкий друг и сосед Майк вызывается поехать вместе с ним, чтобы сбежать от беременной девушки. Однако, друзья ещe не знают, что путешествие обернeтся совсем не так, как они ожидали.

