Пустынные приключения (фильм, 2019) смотреть онлайн
О фильме
Узнав о смерти любимой жены, которая сбежала от него несколько лет назад, наивный и слабохарактерный Джейсон решает отправиться в Солт-Лейк-Сити на еe похороны и вернуть ей обручальное кольцо как символ вечной любви. Его близкий друг и сосед Майк вызывается поехать вместе с ним, чтобы сбежать от беременной девушки. Однако, друзья ещe не знают, что путешествие обернeтся совсем не так, как они ожидали.
Рейтинг
5.3 IMDb
- ФКРежиссёр
Филлип
Кларк Дэвис
- Актриса
Элейн
Хендрикс
- ЛДАктриса
Линда
Джонсон
- НКАктриса
Ники
Косс
- ДГАктриса
Джейми
Галлахер
- БПАктёр
Брент
Поуп
- ДЛАктёр
Джейсон
Лотт
- ГМАктриса
Гия
Мора
- ФКАктёр
Фрэнк
Кэниг
- ФКСценарист
Филлип
Кларк Дэвис
- МЛСценарист
Майк
Ленджер
- ДЛСценарист
Джейсон
Лотт
- ФКПродюсер
Филлип
Кларк Дэвис
- НКПродюсер
Ники
Косс
- МЛПродюсер
Майк
Ленджер
- ДЛПродюсер
Джейсон
Лотт
- ССОператор
Стивен
Ст. Питер