Wink
Фильмы
Пустой дом
Актёры и съёмочная группа фильма «Пустой дом»

Актёры и съёмочная группа фильма «Пустой дом»

Режиссёры

Ким Ки Дук

Ким Ки Дук

Kim Ki Duk
Режиссёр

Актёры

Ли Сын-ён

Ли Сын-ён

Lee Seung-yeon
АктрисаSeon-hwa
Чэ Хи

Чэ Хи

Jae Hee
АктёрTae-seok
Квон Хёк-хо

Квон Хёк-хо

Kwon Hyeok-ho
АктёрSeon-hwa's husband
Чу Джин-мо

Чу Джин-мо

Joo Jin-mo
АктёрDetective Jo
Ли Джу-сок

Ли Джу-сок

Lee Joo-seok
АктёрSon of Old Man
Пак Чи-а

Пак Чи-а

Park Ji-ah
АктрисаJee-ah
Чан Джэ-ён

Чан Джэ-ён

Jang Jae-yong
АктёрHyun-soo

Сценаристы

Ким Ки Дук

Ким Ки Дук

Kim Ki Duk
Сценарист

Продюсеры

Ким Ки Дук

Ким Ки Дук

Kim Ki Duk
Продюсер
Чхве Ён-бэ

Чхве Ён-бэ

Choi Yong-bae
Продюсер
Со Ён-джу

Со Ён-джу

Seo Yeong-joo
Продюсер

Монтажёры

Ким Ки Дук

Ким Ки Дук

Kim Ki Duk
Монтажёр

Операторы

Чан Сон-бэк

Чан Сон-бэк

Jang Seong-baek
Оператор