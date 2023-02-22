Пустой дом
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Пустой дом

Пустой дом (фильм, 2004) смотреть онлайн

7.52004, Binjip
Драма, Мелодрама84 мин18+

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О фильме

Пронзительная драма знаменитого корейского режиссера Ким Ки Дука, получившая четыре награды Венецианского кинофестиваля. Тхэсок ездит по стране на мотоцикле и заклеивает замки чужих домов листовками ресторанов. Если хозяева их не снимают, молодой человек понимает, что жилище временно свободно и ненадолго там остается. Одна из таких квартир оказывается вовсе не пуста — в ней живет замученная мужем домохозяйка Сонхва. Тхэсок решает оттуда уйти, но что-то убеждает его вернуться. Теперь он своими глазами видит, как муж обращается со своей супругой, и избивает его. Тхэсок возвращается к своему бесконечному путешествию, но на этот раз его сопровождает Сонхва.

Страна
Южная Корея
Жанр
Криминал, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.9 IMDb