Пустой дом (фильм, 2004) смотреть онлайн

Пронзительная драма знаменитого корейского режиссера Ким Ки Дука, получившая четыре награды Венецианского кинофестиваля. Тхэсок ездит по стране на мотоцикле и заклеивает замки чужих домов листовками ресторанов. Если хозяева их не снимают, молодой человек понимает, что жилище временно свободно и ненадолго там остается. Одна из таких квартир оказывается вовсе не пуста — в ней живет замученная мужем домохозяйка Сонхва. Тхэсок решает оттуда уйти, но что-то убеждает его вернуться. Теперь он своими глазами видит, как муж обращается со своей супругой, и избивает его. Тхэсок возвращается к своему бесконечному путешествию, но на этот раз его сопровождает Сонхва.

