Пустой дом (фильм, 2004) смотреть онлайн
7.52004, Binjip
Драма, Мелодрама84 мин18+
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О фильме
Пронзительная драма знаменитого корейского режиссера Ким Ки Дука, получившая четыре награды Венецианского кинофестиваля. Тхэсок ездит по стране на мотоцикле и заклеивает замки чужих домов листовками ресторанов. Если хозяева их не снимают, молодой человек понимает, что жилище временно свободно и ненадолго там остается. Одна из таких квартир оказывается вовсе не пуста — в ней живет замученная мужем домохозяйка Сонхва. Тхэсок решает оттуда уйти, но что-то убеждает его вернуться. Теперь он своими глазами видит, как муж обращается со своей супругой, и избивает его. Тхэсок возвращается к своему бесконечному путешествию, но на этот раз его сопровождает Сонхва.
СтранаЮжная Корея
ЖанрКриминал, Драма, Мелодрама
КачествоFull HD
Время84 мин / 01:24
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.9 IMDb