Пустота
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Пустота

Пустота (фильм, 2018) смотреть онлайн

7.52018, Пустота
Драмы83 мин18+

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Сюжет

Молодой ветеран возвращается домой к матери. Опустошенный войной, он пытается начать жить заново, но призраки прошлого не отпускают его. На гражданке герой сталкивается с безразличным и агрессивным обществом, пропитанным необоснованной ненавистью к другой религии и национальности. Герой пытается исправиться, очиститься от грехов, проходя преграды, уготованные ему судьбой.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

3.1 IMDb