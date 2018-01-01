Пустота (фильм, 2018) смотреть онлайн
7.52018, Пустота
Драмы83 мин18+
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Сюжет
Молодой ветеран возвращается домой к матери. Опустошенный войной, он пытается начать жить заново, но призраки прошлого не отпускают его. На гражданке герой сталкивается с безразличным и агрессивным обществом, пропитанным необоснованной ненавистью к другой религии и национальности. Герой пытается исправиться, очиститься от грехов, проходя преграды, уготованные ему судьбой.
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Информация
Рейтинг
3.1 IMDb
- ПМРежиссёр
Павел
Москвин
- БМАктёр
Булат
Минкин
- КМАктриса
Ксения
Малягина
- ВШАктриса
Венера
Шакирова
- АФАктёр
Александр
Фельдман
- МГАктёр
Михаил
Галицкий
- РГАктёр
Ренат
Галимов
- АДАктёр
Артём
Дубровин
- ЭНАктёр
Эдуард
Насыбуллин
- КААктёр
Камиль
Аитов
- РЯАктёр
Руслан
Январев
- ПМСценарист
Павел
Москвин
- ПМПродюсер
Павел
Москвин
- АШПродюсер
Александр
Шульгин
- РКОператор
Руслан
Косенко
- АШКомпозитор
Антон
Шишкин