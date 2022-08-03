Пустошь
Wink
Фильмы
Пустошь
6.22011, The Barrens
Ужасы, Триллер89 мин18+

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Пустошь (фильм, 2011) смотреть онлайн

О фильме

Напряженный хоррор от режиссера трех частей «Пилы». Семью Ричарда не назовешь счастливой. Под одной крышей вместе с ним живут его дочь-подросток от первого брака, новая жена и их общий сын. Чтобы наладить семейные отношения, квартет отправляется в поход. Собрав рюкзаки и отключив телефоны, они уезжают в лес неподалеку от городка Пайн Барренс. Семейство планирует несколько дней пожить в палатках, порыбачить и развеять над рекой прах отца Ричарда. Но отдохнуть с удочками им не суждено. Почти сразу их начинает преследовать Дьявол из Джерси – мифическое существо из страшилок у костра. Удастся ли героям выжить, узнаете, посмотрев фильм ужасов «Пустошь» онлайн в хорошем качестве в видеосервисе Wink.

Страна
США, Канада
Жанр
Ужасы, Триллер
Качество
Full HD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

4.5 КиноПоиск
4.6 IMDb