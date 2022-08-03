Пустошь (фильм, 2011) смотреть онлайн
О фильме
Напряженный хоррор от режиссера трех частей «Пилы». Семью Ричарда не назовешь счастливой. Под одной крышей вместе с ним живут его дочь-подросток от первого брака, новая жена и их общий сын. Чтобы наладить семейные отношения, квартет отправляется в поход. Собрав рюкзаки и отключив телефоны, они уезжают в лес неподалеку от городка Пайн Барренс. Семейство планирует несколько дней пожить в палатках, порыбачить и развеять над рекой прах отца Ричарда. Но отдохнуть с удочками им не суждено. Почти сразу их начинает преследовать Дьявол из Джерси – мифическое существо из страшилок у костра. Удастся ли героям выжить, узнаете, посмотрев фильм ужасов «Пустошь» онлайн в хорошем качестве в видеосервисе Wink.
Рейтинг
4.5 КиноПоиск
4.6 IMDb
- ДЛРежиссёр
Даррен
Линн Боусман
- СМАктёр
Стивен
Мойер
- МКАктриса
Миа
Киршнер
- ЭМАктриса
Элли
Макдональд
- ШЭАктёр
Шон
Эшмор
- ПДАктёр
Питер
ДаКуна
- ДКАктёр
Дэвид
Кили
- ЭКАктёр
Эрик
Кнудсен
- ШААктёр
Шамир
Андерсон
- МТАктёр
Макс
Топплин
- МКАктёр
Майкл
Коупмен
- ДЛСценарист
Даррен
Линн Боусман
- ДЛПродюсер
Даррен
Линн Боусман
- РСПродюсер
Ричард
Сэперстин
- БУПродюсер
Брайан
Уиттен
- ЛМХудожница
Лора
Монтгомери