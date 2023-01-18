Пустая церковь (фильм, 2022) смотреть онлайн
7.92022, Пустая церковь
Драма97 мин18+
О фильме
Созданная белорусскими кинематографистами драма о священнослужителе, который пытается менять жизни обитателей провинциального городка к лучшему. Молодой священник Андрей приезжает в маленький белорусский город и проникается проблемами его жителей. Он не только служит в церкви, но и выступает с инициативой кормить бесплатными обедами всех, кто в этом нуждается. Андрея поддерживает владелец местного кафе. Однако на пути благотворителей встают влиятельные люди, желающие открыть в городе казино.
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ММРежиссёр
Максим
Максимов
- МБАктёр
Максим
Брагинец
- МПАктриса
Марина
Поддубная
- АЖАктёр
Антон
Жуков
- АБАктриса
Анжелика
Барчан
- ЮМАктриса
Юлианна
Михневич
- АЖАктёр
Александр
Жданович
- МКАктёр
Михаил
Каминский
- ВБАктёр
Владимир
Божков
- СВАктёр
Сергей
Власов
- АШСценарист
Алексей
Шейн
- АЛПродюсер
Андрей
Липов
- ММПродюсер
Максим
Максимов
- ПЧПродюсер
Павел
Черненков
- ПСОператор
Павел
Скакун
- СЧКомпозитор
Сергей
Черняк