Пустая церковь
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Пустая церковь

Пустая церковь (фильм, 2022) смотреть онлайн

7.92022, Пустая церковь
Драма97 мин18+

О фильме

Созданная белорусскими кинематографистами драма о священнослужителе, который пытается менять жизни обитателей провинциального городка к лучшему. Молодой священник Андрей приезжает в маленький белорусский город и проникается проблемами его жителей. Он не только служит в церкви, но и выступает с инициативой кормить бесплатными обедами всех, кто в этом нуждается. Андрея поддерживает владелец местного кафе. Однако на пути благотворителей встают влиятельные люди, желающие открыть в городе казино.

Страна
Беларусь
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Пустая церковь»