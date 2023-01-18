Созданная белорусскими кинематографистами драма о священнослужителе, который пытается менять жизни обитателей провинциального городка к лучшему. Молодой священник Андрей приезжает в маленький белорусский город и проникается проблемами его жителей. Он не только служит в церкви, но и выступает с инициативой кормить бесплатными обедами всех, кто в этом нуждается. Андрея поддерживает владелец местного кафе. Однако на пути благотворителей встают влиятельные люди, желающие открыть в городе казино.

