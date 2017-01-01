Пурга
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Пурга

Пурга (фильм, 2017) смотреть онлайн

7.72017, Пурга
Комедия, Мелодрама92 мин18+
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О фильме

Оперативник криминальной полиции Женя Никифоров однажды сделал выбор между долгом и чувством. Спустя год Женя не может решить, что же правильней – быть честным по любви или счастливым по расчету? В канун Нового года Дед Мороз дает ему весьма необычный совет искупаться в снегу и загадать желание. Оно непременно исполнится, но при одном условии – нужно как в детстве точно знать, чего ты на самом деле хочешь.

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Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мелодрама
Время
92 мин / 01:32

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