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Пупупиду

Пупупиду (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Poupoupidou
Комедия, Криминал99 мин18+

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О фильме

Давид Руссо — довольно известный в Париже писатель. Кандис Лесeр — красивая блондинка родом из французской провинции, убеждeнная в том, что в прошлой жизни она была Мэрилин Монро. Они снова встретятся в Муте, самом холодном городишке Франции: он − в полном творческом упадке, она − уже мертвая. «Самоубийство», − сказано в полицейском заключении, − Предположительно, от снотворного». Но Давид Руссо так не считает. Погружаясь в прошлое Кандис Лекeр, он находит вдохновение для нового романа…

Страна
Франция
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
SD
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.6 IMDb