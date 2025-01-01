Пункт назначения: Узы крови (фильм, 2025) смотреть онлайн
2025, Final Destination: Bloodlines
Ужасы18+
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О фильме
Измученная повторяющимся ночным кошмаром студентка Стефани возвращается домой, чтобы найти человека, который сможет прервать этот цикл и спасти её семью от смерти.
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СтранаСША, Великобритания, Канада
ЖанрУжасы
Рейтинг
- ЗЛРежиссёр
Зак
Липовски
- АБРежиссёр
Адам
Б. Стейн
- РХАктёр
Ричард
Хэрмон
- ЭТАктёр
Эндрю
Т. Ли
- АЛАктриса
Анна
Лори
- КСАктриса
Кейтлин
Санта Хуана
- ЭТАктриса
Эйприл
Телек
- ОДАктёр
Оуэн
Джойнер
- АЗАктёр
Алекс
Захара
- РКАктриса
Риа
Килстедт
- ТТАктёр
Тони
Тодд
- ЛЭСценарист
Лори
Эванс Тейлор
- ГБСценарист
Гай
Бусик
- ДУСценарист
Джон
Уоттс
- ДРСценарист
Джеффри
Реддик
- ШХПродюсер
Шила
Ханахэн
- КППродюсер
Крэйг
Перри
- Продюсер
Тоби
Эммерих
- ШГХудожник
Шеннон
Гроувер
- СПМонтажёр
Сабрина
Питре
- ТВКомпозитор
Тим
Винн