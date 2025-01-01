Пункт назначения: Узы крови
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Пункт назначения: Узы крови

Пункт назначения: Узы крови (фильм, 2025) смотреть онлайн

2025, Final Destination: Bloodlines
Ужасы18+

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О фильме

Измученная повторяющимся ночным кошмаром студентка Стефани возвращается домой, чтобы найти человека, который сможет прервать этот цикл и спасти её семью от смерти.

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Страна
США, Великобритания, Канада
Жанр
Ужасы

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Актёры и съёмочная группа фильма «Пункт назначения: Узы крови»