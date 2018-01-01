Wink
Фильмы
Пункт назначения: Смертельная игра
Актёры и съёмочная группа фильма «Пункт назначения: Смертельная игра»

Актёры и съёмочная группа фильма «Пункт назначения: Смертельная игра»

Режиссёры

Карлос Баэна

Карлос Баэна

Carlos Baena
Режиссёр
Сонни Лагуна

Сонни Лагуна

Sonny Laguna
Режиссёр
Нэйтан Крукер

Нэйтан Крукер

Nathan Crooker
Режиссёр

Актёры

Таина Липински

Таина Липински

Tainá Lipinski
АктрисаStacy
Матиас Миранда

Матиас Миранда

Matias Miranda
АктёрJeff
Лиззи Гомес

Лиззи Гомес

Lizzie Gómez
АктрисаAmy
Люсия Баэз

Люсия Баэз

Lucia Baez
АктрисаHealer
Бьянка Ваккетта

Бьянка Ваккетта

Bianca Vacchetta
АктрисаJena
Марио Гонсалес Марти

Марио Гонсалес Марти

Mario González Martí
АктёрRobbie

Сценаристы

Эрнан Мойано

Эрнан Мойано

Hernán Moyano
Сценарист

Продюсеры

Николас Онетти

Николас Онетти

Nicolás Onetti
Продюсер
Карлос Баэна

Карлос Баэна

Carlos Baena
Продюсер
Михаэль Крецер

Михаэль Крецер

Michael Kraetzer
Продюсер

Художники

Эстефания Ортис

Эстефания Ортис

Estefania Ortiz
Художница
Хосефина Вера

Хосефина Вера

Josefina Vera
Художница

Монтажёры

Эрнан Мойано

Эрнан Мойано

Hernán Moyano
Монтажёр

Композиторы

Лучиано Онетти

Лучиано Онетти

Luciano Onetti
Композитор