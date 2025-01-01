Фильм «Пункт назначения: Смертельная игра» (2025) — новая глава культовой хоррор-франшизы, где главный враг — сама смерть. На этот раз зрителей ждет история о парне по имени Робби, который чудом уцелел в жуткой катастрофе, но потерял свою девушку. Теперь его мучает единственное желание — услышать ее голос еще раз.



Отчаяние толкает героя на шаг, от которого кровь стынет в жилах: попытаться вернуть любимую через запретный ритуал. Робби вместе с группой смельчаков отправляется в заброшенный дом, чтобы провести таинственную игру. Вроде бы все просто: вопросы, ответы, ожидание контакта с загробным миром. Но атмосфера фильма сразу настраивает на тревогу — полуразрушенный особняк, свечи, древние тексты и чувство, что в любой момент случится непоправимое. Каждый участник оказывается лицом к лицу с собственным страхом.



Этот хоррор про гостей с того света подойдет для тех, кто любит адреналин, неожиданные повороты сюжета и постоянное напряжение. Смотреть «Пункт назначения: Смертельная игра» можно в кинотеатрах уже сейчас — бронируйте билеты на Wink.



