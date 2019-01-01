Пункт назначения: Аквапарк (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Выпускники 2018 года собираются оторваться в аквапарке. Кто-то в большой шумной компании употребялет всe, до чего дотягивается, кто-то нарывается на неприятности, у кого-то намечаются романтич�еские отношения, у кого-то расстраиваются, а коварный злоумышленник уже начал кровавую охоту на ничего неподозревающую молодeжь.



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