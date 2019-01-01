Пункт назначения: Аквапарк (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Выпускники 2018 года собираются оторваться в аквапарке. Кто-то в большой шумной компании употребялет всe, до чего дотягивается, кто-то нарывается на неприятности, у кого-то намечаются романтич�еские отношения, у кого-то расстраиваются, а коварный злоумышленник уже начал кровавую охоту на ничего неподозревающую молодeжь.
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Информация
Рейтинг
3.3 КиноПоиск
3.7 IMDb
- РГРежиссёр
Рено
Готье
- НФАктёр
Николас
Фонтейн
- БДАктриса
Бриттани
Дрисделл
- НУАктёр
Ник
Уокер
- МХАктриса
Мадлен
Харви
- ПЗАктёр
Пол
Зинно
- ЧЧАктёр
Чип
Чуипка
- ХРАктёр
Ховард
Розенштейн
- РААктёр
Райан
Али
- КГАктёр
Камерон
Геллер
- ЛДАктриса
Ланиса
Доун
- РГСценарист
Рено
Готье
- ФКПродюсер
Филип
К. Линн
- МБПродюсер
Матиас
Бернар
- АВАктёр дубляжа
Александр
Васильев
- ВВАктриса дубляжа
Виктория
Войнич-Слуцкая
- ВПАктёр ду�бляжа
Вадим
Прохоров
- ИОАктриса дубляжа
Ирина
Обрезкова
- ДСАктёр дубляжа
Дмитрий
Стрелков