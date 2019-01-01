Пункт назначения: Аквапарк
Wink
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Пункт назначения: Аквапарк
5.32019, Aquaslash
Ужасы68 мин18+

Пункт назначения: Аквапарк (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Выпускники 2018 года собираются оторваться в аквапарке. Кто-то в большой шумной компании употребялет всe, до чего дотягивается, кто-то нарывается на неприятности, у кого-то намечаются романтические отношения, у кого-то расстраиваются, а коварный злоумышленник уже начал кровавую охоту на ничего неподозревающую молодeжь.

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Информация

Страна
Канада
Качество
Full HD, SD
Жанры
Ужасы

Рейтинг

3.3 КиноПоиск
3.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Пункт назначения: Аквапарк»

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