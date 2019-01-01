Пташка (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Триллер о девушке, которая случайно попадает в плен к мужчине, помешанном на теориях заговора. Тэйлор уже давно занимается фотографией, и ее профессиональный конек – птицы. Однажды во время рабочей поездки ее автомобиль ломается в глухих лесах штата Орегон. Тэйлор решает найти помощь самостоятельно и натыкается на одинокую хижину глубоко в чаще. Ее владелец Риад не слишком дружелюбен, но соглашается довезти Тэйлор до города, когда сам отправится туда за почтой. Постепенно Тэйлор узнает, что хижина оснащена продвинутой системой безопасности, в потайной комнате Риад строит зловещие планы государственного переворота, а на чердаке у него заперт пленник, который, кажется, успел в заключении потерять рассудок. Вскоре и сама Тэйлор попадает в плен к Риаду, который намеревается выяснить, на кого она работает. Чем закончится их противостояние и кем герои являются на самом деле – узнаете из фильма «Пташка» 2020 года, посмотрев его онлайн на Wink.



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