Психопат (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Кровавый триллер о сыне мафиозного босса с биполярным расстройством, который решает избавиться от чувства страха, поместив в мозг гвоздь. Илон Коретти хочет впечатлить своего отца Совёра, одного из самых влиятельных м�афиози на юге Франции. Находясь в состоянии мании, Илон может совершать самые безумные поступки, а в какой-то момент решает и вовсе убрать страх, вставив в лобную долю мозга гвоздь. Клан Коретти — бесспорные лидеры на своей территории, но в местный наркотрафик вмешиваются албанцы. Совёр решает организовать вооруженную атаку на их штаб, в которой принимает участие Илон. Но операция оказывается не так проста, как ожидалась.



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