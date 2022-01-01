Психопат (фильм, 2022) смотреть онлайн
Сюжет
Кровавый триллер о сыне мафиозного босса с биполярным расстройством, который решает избавиться от чувства страха, поместив в мозг гвоздь. Илон Коретти хочет впечатлить своего отца Совёра, одного из самых влиятельных м�афиози на юге Франции. Находясь в состоянии мании, Илон может совершать самые безумные поступки, а в какой-то момент решает и вовсе убрать страх, вставив в лобную долю мозга гвоздь. Клан Коретти — бесспорные лидеры на своей территории, но в местный наркотрафик вмешиваются албанцы. Совёр решает организовать вооруженную атаку на их штаб, в которой принимает участие Илон. Но операция оказывается не так проста, как ожидалась.
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Информация
Рейтинг
5.2 КиноПоиск
4.3 IMDb
- ЭСРежиссёр
Эммануэль
Саез
- АСАктёр
Адриен
Стокле
- ВААктёр
Венсан
Андре
- МГАктёр
Мануэль
Гонсалвес
- ЛЧАктёр
Лоран
Черулли
- ЭДАктриса
Элоди
Дюкуломбье
- ВЭАктриса
Ванесса
Эффе
- ФЮАктёр
Флоран
Югон
- БЛАктёр
Брайс
Лемер
- ЖКАктёр
Жан
Кристоф Обер
- ДДАктёр
Джефф
Деко
- ЭССценарист
Эммануэль
Саез
- ФЮПродюсер
Флоран
Югон
- ЭСПродюсер
Эммануэль
Саез
- ИУАктёр дубляжа
Игорь
Ушаков
- ДСАктёр дубляжа
Дмитрий
Стрелков
- ИМАктёр дубляжа
Игорь
Мосюк
- АМАктёр дубляжа
Андрей
Матвеев
- ИОАктриса дубляжа
Ирина
Обрезкова
- АЛОператор
Александр
Ложье