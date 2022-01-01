Психопат
Wink
Фильмы
Психопат
6.62022, Sans peur
Боевики, Триллеры103 мин18+
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Психопат (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Кровавый триллер о сыне мафиозного босса с биполярным расстройством, который решает избавиться от чувства страха, поместив в мозг гвоздь. Илон Коретти хочет впечатлить своего отца Совёра, одного из самых влиятельных мафиози на юге Франции. Находясь в состоянии мании, Илон может совершать самые безумные поступки, а в какой-то момент решает и вовсе убрать страх, вставив в лобную долю мозга гвоздь. Клан Коретти — бесспорные лидеры на своей территории, но в местный наркотрафик вмешиваются албанцы. Совёр решает организовать вооруженную атаку на их штаб, в которой принимает участие Илон. Но операция оказывается не так проста, как ожидалась.

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Информация

Страна
Франция, США
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Криминал, Триллеры

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
4.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Психопат»

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