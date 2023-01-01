Психо 3 (фильм, 1986) смотреть онлайн
7.41986, Psycho III
Ужасы, Детективы88 мин18+
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Сюжет
Продолжение классического триллера Альфреда Хичкока. Несчастного Нормана Бейтса снова посещает его покойная матушка. А в это время в мотель как назло нагрянули постояльцы…
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Рейтинг
5.4 КиноПоиск
5.5 IMDb
- ЭПРежиссёр
Энтони
Перкинс
- ЭПАктёр
Энтони
Перкинс
- ДСАктриса
Дайана
Скаруид
- Актёр
Джефф
Фэйи
- Актриса
Роберта
Максвелл
- ХГАктёр
Хью
Гиллам
- ЛГАктриса
Ли
Гарлингтон
- РААктёр
Роберт
Алан Браун
- ГБАктёр
Гари
Байер
- ПКАктриса
Пейшнс
Кливлэнд
- ДКАктриса
Джульетт
Камминс
- ЧЭСценарист
Чарльз
Эдвард Пог
- РБСценарист
Роберт
Блох
- ХАПродюсер
Хилтон
А. Грин
- ПВХудожник
Питер
В. Салдутти
- БСОператор
Брюс
Сёртис
- КБКомпозитор
Картер
Бёруэлл