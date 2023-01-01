Психо 3
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Психо 3

Психо 3 (фильм, 1986) смотреть онлайн

7.41986, Psycho III
Ужасы, Детективы88 мин18+

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Сюжет

Продолжение классического триллера Альфреда Хичкока. Несчастного Нормана Бейтса снова посещает его покойная матушка. А в это время в мотель как назло нагрянули постояльцы…

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Ужасы, Детективы, Триллеры

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Психо 3»

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