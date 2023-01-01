Психо 3 (фильм, 1986) смотреть онлайн

Сюжет

Продолжение классического триллера Альфреда Хичкока. Несчастного Нормана Бейтса снова посещает его покойная матушка. А в это время в мотель как назло нагрянули постояльцы…



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