Психиатрическая больница Амитивилля (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, The Amityville Asylum
Ужасы18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Лиза Темплетон начинает работать уборщицей в психиатрической больнице Амитивилля, Лонг-Айленд. Радость от новой работы быстро пропадает, когда Лиза понимает, что все не так, как кажется. Сотрудники и пациенты запуганы сверхъестественными явлениями происходящими в её стенах. Чтобы сохранить рассудок, Лиза должна раскрыть таинственную историю учреждения и его обитателей, только эта правда намного более ужасна, чем она могла себе представить.
СтранаВеликобритания
ЖанрУжасы
Рейтинг
3.1 КиноПоиск
2.6 IMDb
- ЭДРежиссёр
Эндрю
Джонс
- СДАктриса
Софи
Дель Пиццо
- ЛБАктёр
Ли
Бэйн
- ДМАктёр
Джаред
Морган
- ЭДАктриса
Эйлин
Дэйли
- ПКАктёр
Пол
Келлехер
- КХАктёр
Кентон
Холл
- СЛАктриса
Сара
Луиз Мэдисон
- АХАктёр
Алан
Хэмпфри
- ИМАктриса
Ина
Мари Смит
- ЭЭАктёр
Энди
Эвасон
- СДАктёр
Скотт
Делап
- ЛДАктриса
Лаура
Джэффс
- ЛХАктёр
Лайам
Хоббс
- ШРАктёр
Шон
Робинсон
- РГАктёр
Роберт
Грэхэм
- КФАктёр
Кевин
Фостер
- ЛЛАктриса
Луиз
Линч
- ЛУАктёр
Леон
Уильямс
- ПБАктёр
Павел
Беди
- ЭДСценарист
Эндрю
Джонс
- ЭДПродюсер
Эндрю
Джонс
- РГПродюсер
Роберт
Грэхэм
- ЛЛПродюсер
Луиз
Линч
- МППродюсер
Мэниш
Патель
- ЭДКомпозитор
Эндрю
Джонс