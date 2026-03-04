Психиатрическая больница Амитивилля
Психиатрическая больница Амитивилля

Психиатрическая больница Амитивилля (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, The Amityville Asylum
Ужасы18+

Лиза Темплетон начинает работать уборщицей в психиатрической больнице Амитивилля, Лонг-Айленд. Радость от новой работы быстро пропадает, когда Лиза понимает, что все не так, как кажется. Сотрудники и пациенты запуганы сверхъестественными явлениями происходящими в её стенах. Чтобы сохранить рассудок, Лиза должна раскрыть таинственную историю учреждения и его обитателей, только эта правда намного более ужасна, чем она могла себе представить.

Страна
Великобритания
Жанр
Ужасы

Рейтинг

3.1 КиноПоиск
2.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Психиатрическая больница Амитивилля»