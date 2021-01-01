7.72021, Straight Outta Nowhere: Scooby-Doo! Meets Courage the Cowardly Dog
Мультфильмы, Комедии75 мин6+
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Прямиком из ниоткуда: Скуби-Ду и Кураж – Трусливый пес (мультфильм, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
Добро пожаловать в город Нигде, штат Канзас! Здесь проживают ворчливый пожилой фермер Юстас Бэгг, его благообразная жена Мюриэл и их очень трусливый пeс по кличке Кураж. Однажды в городке начинают происходить необъяснимые и очень жуткие вещи, разобраться с которыми прибывает команда сыщиков Скуби Ду. Они привлекают к расследованию Куража, а это значит, что ему предстоит преодолеть многочисленные страхи.
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Информация
СтранаСША
КачествоFull HD
ЖанрыКомедии, Семейные, Мультфильмы, Приключения, Фэнтези
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ФУАктёр
Фрэнк
Уэлкер
- ГГАктриса
Грэй
Гриффин
- МЛАктёр
Мэттью
Лиллард
- КМАктриса
Кейт
Микуччи
- ДБАктёр
Джефф
Беннетт
- ДБАктёр
Джефф
Бергман
- МГАктёр
Марти
Грабштейн
- ЧМАктёр
Чак
Монтгомери
- ПШАктёр
Пол
Шёффлер
- ТУАктриса
Теа
Уайт
- МРСценарист
Майкл
Райан
- ДДСценарист
Джон
Дилворт
- УХСценарист
Уильям
Ханна
- ДБСценарист
Джозеф
Барбера
- КБПродюсер
Кип
Браун
- ЭЭКомпозитор
Энди
Эзрин
- ДГКомпозитор
Джоди
Грэй