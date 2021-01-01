Прямиком из ниоткуда: Скуби-Ду и Кураж – Трусливый пес
Wink
Детям
Прямиком из ниоткуда: Скуби-Ду и Кураж – Трусливый пес
7.72021, Straight Outta Nowhere: Scooby-Doo! Meets Courage the Cowardly Dog
Мультфильмы, Комедии75 мин6+

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Прямиком из ниоткуда: Скуби-Ду и Кураж – Трусливый пес (мультфильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Добро пожаловать в город Нигде, штат Канзас! Здесь проживают ворчливый пожилой фермер Юстас Бэгг, его благообразная жена Мюриэл и их очень трусливый пeс по кличке Кураж. Однажды в городке начинают происходить необъяснимые и очень жуткие вещи, разобраться с которыми прибывает команда сыщиков Скуби Ду. Они привлекают к расследованию Куража, а это значит, что ему предстоит преодолеть многочисленные страхи.

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Рейтинг

5.9 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Прямиком из ниоткуда: Скуби-Ду и Кураж – Трусливый пес»

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