Прямиком из ниоткуда: Скуби-Ду и Кураж – Трусливый пес (мультфильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Добро пожаловать в город Нигде, штат Канзас! Здесь проживают ворчливый пожилой фермер Юстас Бэгг, его благообразная жена Мюриэл и их очень трусливый пeс по кличке Кураж. Однажды в городке начинают происходить необъяснимые и очень жуткие вещи, разобраться с которыми прибывает команда сыщиков Скуби Ду. Они привлекают к расследованию Куража, а это значит, что ему предстоит преодолеть многочисленные страхи.



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