Противостояние в Спэрроу-Крик
Wink
Фильмы
Противостояние в Спэрроу-Крик
7.02018, The Standoff at Sparrow Creek
Триллеры, Драмы85 мин18+

Противостояние в Спэрроу-Крик (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Бывший полицейский ищет убийцу среди новых коллег. Понимая, что время уходит и скоро ситуация выйдет из-под контроля, он запирается с ними в заброшенной лесопилке и начинает серию допросов в надежде выяснить личность виновного.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Криминал, Драмы, Триллеры

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Противостояние в Спэрроу-Крик»

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