Противостояние в Спэрроу-Крик (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Бывший полицейский ищет убийцу среди новых коллег. Понимая, что время уходит и скоро ситуация выйдет из-под контроля, он запирается с ними в заброшенной лесопилке и начинает серию допросов в надежде выяснить личность виновного.



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