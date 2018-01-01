7.02018, The Standoff at Sparrow Creek
Триллеры, Драмы85 мин18+
Противостояние в Спэрроу-Крик (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Бывший полицейский ищет убийцу среди новых коллег. Понимая, что время уходит и скоро ситуация выйдет из-под контроля, он запирается с ними в заброшенной лесопилке и начинает серию допросов в надежде выяснить личность виновного.
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Рейтинг
5.8 КиноПоиск
6.1 IMDb
- Актёр
Джеймс
Бэдж Дейл
- КМАктёр
Крис
Малки
- Актёр
Брайан
Джерати
- РААктёр
Роберт
Арамайо
- ПФАктёр
Патрик
Фишлер
- ХААктёр
Хэппи
Андерсон
- ДДАктёр
Джин
Джонс
- КСАктёр
Коттер
Смит
- БПАктёр
Брэт
Портер
- НЭАктриса
Николь
Эбшайр
- ДХАктёр
Джеймс
Хили мл.
- МВАктёр
Майкл
В. Банч
- АКАктриса
Арлин
Кавазос
- ККАктёр
Кевин
Коллинз
- ДБПродюсер
Джонатан
Браунли
- Д�ЗПродюсер
Даллас
Зонньер
- ТБПродюсер
Тодд
Браун
- АДПродюсер
Адам
Донахи
- АДХудожник
Адам
Дитрих
- РУХудожник
Рэйчел
Уилсон
- ДЭМонтажёр
Джош
Этье
- ДХОператор
Джексон
Хант