Простой карандаш (фильм, 2019) смотреть онлайн

В размеренную жизнь провинциального городка врывается Антонина — гордая, красивая, смелая. Устроившись на работу учительницей рисования, она узнает, что весь город держат в страхе хулиган и его старший брат, опасный преступник. Но Антонина не готова мириться с таким положением дел в городе.

