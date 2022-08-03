Простой карандаш (фильм, 2019) смотреть онлайн
8.02019, Простой карандаш
Драма92 мин18+
В размеренную жизнь провинциального городка врывается Антонина — гордая, красивая, смелая. Устроившись на работу учительницей рисования, она узнает, что весь город держат в страхе хулиган и его старший брат, опасный преступник. Но Антонина не готова мириться с таким положением дел в городе.
6.8 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ННРежиссёр
Наталья
Назарова
- НГАктриса
Надежда
Горелова
- Актёр
Владимир
Мишуков
- АКАктёр
Александр
Кольчевский
- КВАктёр
Кирилл
Веселов
- ОИАктриса
Олеся
Иванцова
- АХАктриса
Алина
Ходжеванова
- ЕСАктёр
Евгений
Старцев
- АДАктёр
Александр
Доронин
- ННСценарист
Наталья
Назарова
- ДКПродюсер
Денис
Ковалевский
- МДПродюсер
Максим
Дашкин
- ММХудожница
Майя
Мартьянова
- ПКМонтажёр
Павел
Куприков
- АНОператор
Андрей
Найденов