Актёры и съёмочная группа фильма «Просто так»

Актёры

Лидия Катаева

Актриса
Светлана Харлап

Актриса
Юрий Авшаров

Актёр
Агарь Власова

Актриса
Мария Виноградова

Актриса

Сценаристы

Жанна Витензон

Сценарист

Художники

Нуратдин Юсупов

Художник
Нина Юсупова

Художница
Виталий Бобров

Художник
Эльвира Маслова

Художница
Александр Мазаев

Художник
Иосиф Куроян

Художник
Ирина Троянова

Художница

Монтажёры

Елена Тертычная

Монтажёр

Операторы

Кабул Расулов

Оператор

Композиторы

Моисей Вайнберг

Композитор