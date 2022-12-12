Простите, что вас убил
Wink
Фильмы
Простите, что вас убил

Простите, что вас убил (фильм, 2020) смотреть онлайн

5.42020, SORRY I KILLED YOU
Ужасы, Комедия94 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Подробные планы серийного убийцы срываются, когда его потенциальные жертвы, коллеги по работе в офисе, начинают нападать друг на друга.

Страна
США
Жанр
Комедия, Ужасы
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

4.8 КиноПоиск
4.4 IMDb