Прости, хочу на тебе жениться (фильм, 2010) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Продолжение итальянской мелодрамы «Прости за любовь» (2008), полюбившейся многим российским зрителям. Что нового приготовила вторая часть, вы узнаете, если будете смотреть онлайн фильм «Прости, хочу на тебе жениться» (2010) в хорошем качестве.
После череды ссор и примирений 17-летняя Ники и 37-летний Алекс решили дать своим чувствам шанс и начали жить вместе. Пребывание с любимой под одной крышей помогло мужчине разглядеть в юной избраннице ту самую единственную, и теперь он готов сделать девушке предложение. Однако Ники не уверена, что хочет замуж, ведь ей еще так мало лет. И пока она раздумывает, семейные друзья Алекса начинают отговаривать героя от женитьбы, ведь на собственном опыте убедились, что «хорошее дело браком не назовешь». Удастся ли влюбленным разрушить устойчивый стереотип и своим примером доказать, что счастье бывает и после свадьбы? Ответ на данный вопрос вы получите, если будете мелодраму «Прости, хочу на тебе жениться» (2010) смотреть онлайн в HD качестве.
Рейтинг
- ФМРежиссёр
Федерико
Моччиа
- РБАктёр
Рауль
Бова
- МКАктриса
Микела
Кваттрочокке
- ФААктёр
Франческо
Аполлони
- ЛААктёр
Лука
Анджелетти
- ЧДАктриса
Чечилия
Дацци
- ИОАктёр
Игнацио
Олива
- ФФАктриса
Франческа
Ферраццо
- ФААктриса
Франческа
Антонелли
- МКАктриса
Мишель
Карпенте
- БВАктриса
Беатриче
Валенте
- КБСценарист
Кьяра
Барзини
- ФМСценарист
Федерико
Моччиа
- РРПродюсер
Рита
Русич
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- НФАктриса дубляжа
Наталья
Фищук
- ДКАктёр дубляжа
Дмитрий
Курта
- ИЖАктёр дубляжа
Иван
Жарков
- ВСАктриса дубляжа
Вероника
Саркисова
- ГМХудожница
Грация
Матерья