Прости, хочу на тебе жениться (фильм, 2010) смотреть онлайн

Продолжение итальянской мелодрамы «Прости за любовь» (2008), полюбившейся многим российским зрителям.



После череды ссор и примирений 17-летняя Ники и 37-летний Алекс решили дать своим чувствам шанс и начали жить вместе. Пребывание с любимой под одной крышей помогло мужчине разглядеть в юной избраннице ту самую единственную, и теперь он готов сделать девушке предложение. Однако Ники не уверена, что хочет замуж, ведь ей еще так мало лет. И пока она раздумывает, семейные друзья Алекса начинают отговаривать героя от женитьбы, ведь на собственном опыте убедились, что «хорошее дело браком не назовешь». Удастся ли влюбленным разрушить устойчивый стереотип и своим примером доказать, что счастье бывает и после свадьбы?


