Прошлогодняя кадриль
Актёры и съёмочная группа фильма «Прошлогодняя кадриль»

Режиссёры

Юрий Цветков

Режиссёр

Актёры

Ольга Жулина

АктрисаТоня
Александр Костылев

АктёрЛёня
Елена Морозова

АктрисаЖанна
Галина Макарова

Актрисабабушка
Александр Жданов

АктёрПетька
Федор Шмаков

АктёрТрошенька
Валентина Ананьина

АктрисаПрасковья
Ростислав Шмырев

Актёр
Александр Овчинников

АктёрЮрка
Владимир Ушаков

Актёр

Операторы

Анатолий Клейменов

Оператор

Композиторы

Евгений Глебов

Композитор