Прощай, СССР (фильм, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
Йоханнес родился в ингерманландской семье в Эстонской ССР. Они живут в закрытом городе Ленинград 3, где находится секретная ядерная лаборатория. После опасного инцидента семье приходится переехать в Таллин, где Йох�анес расстается с детскими иллюзиями, но также находит новых друзей, испытывает первую влюбленность и чувствует, как меняется мир на фоне разваливающегося Советского Союза.
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Информация
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ЛРРежиссёр
Лаури
Рандла
- НКАктёр
Никлас
Кузмичев
- НСАктриса
Ника
Саволайнен
- ЮКАктриса
Юлле
Кальюсте
- ТОАктёр
Тыну
Ойя
- ПОАктёр
Пяэру
Ойя
- ЕНАктриса
Екатерина
Новосёлова
- ЕБАктёр
Елена
Бараташвили
- ДБАктёр
Дмитрий
Беспалов
- СКАктёр
Стэн
Карпов
- ЛРСценарист
Лаури
Рандла
- МЯПродюсер
Миша
Яари
- МЛПродюсер
Марк
Львофф
- ПУПродюсер
Пеэтер
Урбла
- ЭЛОператор
Элен
Лотман
- ЛРКомпозитор
Лаури
Рандла