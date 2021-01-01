Прощай, СССР
Wink
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Прощай, СССР
5.92021, Прощай, СССР
Драмы, Комедии86 мин18+

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Прощай, СССР (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Йоханнес родился в ингерманландской семье в Эстонской ССР. Они живут в закрытом городе Ленинград 3, где находится секретная ядерная лаборатория. После опасного инцидента семье приходится переехать в Таллин, где Йоханес расстается с детскими иллюзиями, но также находит новых друзей, испытывает первую влюбленность и чувствует, как меняется мир на фоне разваливающегося Советского Союза.

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Информация

Страна
Эстония, Финляндия
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.4 IMDb