Прощай, СССР (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Йоханнес родился в ингерманландской семье в Эстонской ССР. Они живут в закрытом городе Ленинград 3, где находится секретная ядерная лаборатория. После опасного инцидента семье приходится переехать в Таллин, где Йох�анес расстается с детскими иллюзиями, но также находит новых друзей, испытывает первую влюбленность и чувствует, как меняется мир на фоне разваливающегося Советского Союза.



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