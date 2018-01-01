Wink
Фильмы
Прощай, любимый!
Актёры и съёмочная группа фильма «Прощай, любимый!»

Актёры и съёмочная группа фильма «Прощай, любимый!»

Режиссёры

Ксения Раппопорт

Ксения Раппопорт

Режиссёр
Павел Капинос

Павел Капинос

Режиссёр
Александр Цыпкин

Александр Цыпкин

Режиссёр

Актёры

Ксения Раппопорт

Ксения Раппопорт

Актриса
Александр Цыпкин

Александр Цыпкин

Актёр

Сценаристы

Ксения Раппопорт

Ксения Раппопорт

Сценарист
Павел Капинос

Павел Капинос

Сценарист
Александр Цыпкин

Александр Цыпкин

Сценарист

Продюсеры

Елена Янбухтина

Елена Янбухтина

Продюсер

Монтажёры

Сергей Белик

Сергей Белик

Монтажёр

Операторы

Павел Капинос

Павел Капинос

Оператор