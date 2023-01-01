Прощай, Эммануэль (фильм, 1977) смотреть онлайн
1977, Goodbye Emmanuelle
Драмы, Мелодрамы94 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Она была рьяной искательницей эротических приключений, никогда не прекращающей своей неистовой гонки за наслаждением. И вдруг произошло совершенно невероятное. Исполненная сексуальной свободы, Эммануэль попадает в классическую, но парадоксальную ситуацию — ситуацию Любви с большой буквы.
Прощай, Эммануэль смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
5.0 КиноПоиск
4.0 IMDb
- ФЛРежиссёр
Франсуа
Летерье
- СКАктриса
Сильвия
Кристель
- УОАктёр
Умберто
Орсини
- ЖБАктёр
Жан-Пьер
Бувье
- АСАктриса
Александра
Стюарт
- ОЖАктриса
Ольга
Жорж-Пико
- ШААктриса
Шарлотт
Александра
- КЛАктриса
Каролин
Лоранс
- СФАктриса
Сильви
Феннек
- РФАктриса
Радиа
Фрай
- ЖДАктёр
Жак
Дониоль-Валькроз
- ЭКАктёр
Эрик
Колен
- ДААктёр
Джек
Аллен
- ГЖАктёр
Грег
Жермен
- ПВАктёр
Патрик
Виктор
- МЛСценарист
Моник
Ланж
- ФЛСценарист
Франсуа
Летерье
- ЭАСценарист
Эмманюэль
Арсан
- МШПродюсер
Мишель
Шоке
- ИРПродюсер
Ив
Руссе-Руар
- КЛХудожница
Катрин
Летерье
- МЙМонтажёр
Мари-Жозеф
Йойотт
- ЖБОператор
Жан
Бадаль
- СГКомпозитор
Серж
Генсбур