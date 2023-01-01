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Прощай, Эммануэль

Прощай, Эммануэль (фильм, 1977) смотреть онлайн

1977, Goodbye Emmanuelle
Драмы, Мелодрамы94 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Она была рьяной искательницей эротических приключений, никогда не прекращающей своей неистовой гонки за наслаждением. И вдруг произошло совершенно невероятное. Исполненная сексуальной свободы, Эммануэль попадает в классическую, но парадоксальную ситуацию — ситуацию Любви с большой буквы.

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Информация

Страна
Франция
Качество
SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

5.0 КиноПоиск
4.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Прощай, Эммануэль»

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