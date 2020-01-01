Пропавшая (фильм, 2020) смотреть онлайн
Сюжет
Безжалостный психопат преследует одинокую автомобилистку. Жестокий экшен об отчаянной борьбе за жизнь — ремейк шведского триллера «Потерянная».
Серийный убийца присматривает в качестве жертвы молодую женщину, которая одна путешествует на машине. Сначала он навязчиво п�реследует девушку, а затем заманивает в ловушку и увозит пленницу в глубокую глушь. Собираясь в дальнюю поездку, недавно овдовевшая Джессика не могла и представить, что станет жертвой похищения. После нескольких дней отчаянной борьбы ей чудом удается выбраться из заточения, но теперь она совершенно одна в дикой местности без еды и воды. Маньяк не готов упускать жертву и следует за ней по пятам — игра в кошки-мышки уже началась. Сможет ли Джессика выжить?
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Информация
Рейтинг
- ДХРежиссёр
Джон
Хайамс
- ММАктёр
Марк
Менчака
- Актёр
Энтони
Хилд
- ДРАктёр
Джонатан
Розенталь
- КОАктриса
Кэти
О’Грэйди
- БМАктриса
Бетти
Мойер
- ШЛАктёр
Шелли
Липкин
- ЭСАктриса
Эмили
Салер
- ЛДАктриса
Лаура
Дуйн
- БМАктёр
Брентон
Монтгомери
- МОСценарист
Маттиас
Олссон
- ДФПродюсер
Джордан
Фоли
- ЮЯАктриса дубляжа
Юлия
Яблонская
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- АГАктёр дубляжа
Андрей
Гриневич
- ИПАктёр дубляжа
Иван
Породнов
- ЯСАктриса дубляжа
Яна
Смирнова
- ДХМонтажёр
Джон
Хайамс
- НФКомпозитор
Нима
Фахрара