Пропавшая (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Безжалостный психопат преследует одинокую автомобилистку. Жестокий экшен об отчаянной борьбе за жизнь — ремейк шведского триллера «Потерянная».



Серийный убийца присматривает в качестве жертвы молодую женщину, которая одна путешествует на машине. Сначала он навязчиво п�реследует девушку, а затем заманивает в ловушку и увозит пленницу в глубокую глушь. Собираясь в дальнюю поездку, недавно овдовевшая Джессика не могла и представить, что станет жертвой похищения. После нескольких дней отчаянной борьбы ей чудом удается выбраться из заточения, но теперь она совершенно одна в дикой местности без еды и воды. Маньяк не готов упускать жертву и следует за ней по пятам — игра в кошки-мышки уже началась. Сможет ли Джессика выжить?



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