Прометей. Поэма Казанского огня (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Студенческое конструкторское бюро «Прометей», основанное в Казани в 1962 году, было настоящей школой новаторов. Его специалисты снимали световые фильмы, проводили концерты светомузыки и проектировали промышленные медиаинсталляции, реагирующие на изменения погодных условий. Сотрудников «Прометея» знали как гениальных инженеров, способных решать задачи космического масштаба в прямом смысле этого слова — они, в числе прочего, разрабатывали светоживописные приборы для интерьерного дизайна космических кораблей. Идеолог команды Булат Галеев состоял в переписке с классиками экспериментального искусства: Николя Шеффером, Франком Малиной, Янисом Ксенакисом, Львом Терменом, и хотя в советское время бюро не могло полномасштабно участвовать в международном художественном процессе, сегодня многие европейские институции работают с его архивами.



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